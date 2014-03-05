Глава государства также напомнил, что у него запланированы переговоры с президентом Индии.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о роли его визита в Индию. Об этом он заявил в ходе выступления перед СМИ по итогам российско-индийских переговоров.

Глава государства подчеркнул, что Россия и Индия традиционно тесно сотрудничают в военно-технической сфере. По его словам, Россия более полувека помогает индийской армии в оснащении и модернизации. Также Путин отметил, что у него еще запланированы переговоры с президентом Индии Драупади Мурму

Уже сейчас могу выразить уверенность, что достигнутые договорённости на деле будут способствовать дальнейшему углублению российско-индийского стратегического партнёрства на благо наших стран и народов Индии и России Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин отметил глубокий характер отношений России и Индии.

Видео: официальный сайт президента России