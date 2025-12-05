  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:24
114
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин отметил глубокий характер отношений России и Индии

0 0

Глава государства поблагодарил Моди за приглашение в Индию.

Президент РФ Владимир Путин отметил глубокий характер отношений России и Индии. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Глава государства поблагодарил Моди за приглашение в Индию, где проходят переговоры. Путин подчеркнул, что ему дали возможность подробно рассказать о ситуации с конфликтом на Украине и переговорах с США по мирному урегулированию. Он также заявил, что отношения между странами носят глубокий исторический характер.

Как бы мы его не характеризовали, какими бы эпитетами его не украшали, важно другое – важно содержание. А содержание очень глубокое.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и Кушнером в Кремле.

Видео: официальный сайт президента России

Теги: владимир путин, индия, переговоры, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии