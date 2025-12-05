Путин отметил глубокий характер отношений России и Индии

Глава государства поблагодарил Моди за приглашение в Индию.

Глава государства поблагодарил Моди за приглашение в Индию, где проходят переговоры. Путин подчеркнул, что ему дали возможность подробно рассказать о ситуации с конфликтом на Украине и переговорах с США по мирному урегулированию. Он также заявил, что отношения между странами носят глубокий исторический характер.

Как бы мы его не характеризовали, какими бы эпитетами его не украшали, важно другое – важно содержание. А содержание очень глубокое. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и Кушнером в Кремле.

Видео: официальный сайт президента России