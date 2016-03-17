Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Президент отметил, что встреча была необходимой.

Президент РФ Владимир Путин пошутил о пятичасовой встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом он рассказал в ходе интервью телеканалу India Today.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в Кремле 2 декабря. В СМИ сообщалось, что стороны обсуждали мирный план США по Украине пять часов. Путин в шутку заявил, что эта встреча в какой-то момент ему "надоела". При этом президент отметил, что встреча была необходимой.

Пять часов? Да. А я один. Представляете, безобразие какое?



Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря.

Видео: официальный сайт президента России