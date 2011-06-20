Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире подведет итоги 2025 года. Он также ответит на вопросы журналистов и граждан России.

Также в пресс-службе Кремля напомнили, что прием вопросов от россиян будет осуществляться с 4 декабря. Он стартует в 15:00 по московскому времени и продлится вплоть до окончания выступления президента. Вопросы можно отправлять по телефону, СМС и ММС, а также через специальное мобильное приложение и соцсети

