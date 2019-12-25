  1. Главная
Путин подписал указ о создании Национального центра судостроения в Петербурге
Сегодня, 17:57
В Санкт-Петербурге появится центр судостроения имени академика Крылова.

Президент России Владимир Путин утвердил указ о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н. Крылова в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.

Согласно указу, федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" будет реорганизовано в федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр судостроения им. академика А.Н. Крылова".

Основными направлениями деятельности нового центра станут координация и проведение научных исследований в области судостроения и разработки морской техники, выполнение полного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание промышленных образцов.

Центр также будет участвовать в разработке и обосновании программ судостроения, консолидировать потенциал ведущих научных организаций и формировать опережающий научно-технический задел для внедрения прорывных технологий в судостроении.

Фото: официальный сайт президента России

