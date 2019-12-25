Конституционный суд Украины заподозрил Зеленского в госперевороте

Глава государства сказал, что не понимает — чего ждать от КС завтра.

Конституционный суд Украины заподозрил президент Украины Владимира Зеленского в государственном перевороте. С соответствующим заявлением выступил председатель КС Александр Тупицкий.

По его мнению, законопроект главы государства, по которому он может своим решением лишать статуса судей Конституционного суда, имеет признаки государственного переворота.

Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, 4288. Александр Тупицкий, председатель Конституционного суда Украины

Он отметил, что удивился заявлению Зеленского на минувшем заседании Совета Безопасности. Тогда глава государства сказал, что не понимает — чего ждать от КС завтра.

Тупицкий считает, что Зеленский желает создать послушный и кнопочный суд. Он обвинил окружение президента в желании сделать Конституционный суд зависимым.

Ранее в Раде заявили, что Зеленскому не нужен мир на Донбассе.

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