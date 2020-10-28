В Раде заявили, что Зеленскому не нужен мир на Донбассе

Ренат Кузьмин считает, что президент Украины врет народу.

Депутат Верховной рады заявил, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Донбассе. Так считает представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. Об этом спикер сообщил в эфире местного телеканала "Украина 112". Он раскритиковал внутреннюю политику президента Украины на юго-востоке страны. Парламентарий обвинил главу государства во "вранье". Кузьмин заметил, что ранее лидер страны говорил о том, что первостепенным для него пунктом является мир о возвращение территорий на Донбассе.

Во-первых, это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен Ренат Кузьмин, украинский политик

По словам депутата, до сих пор на востоке Украины нет мира, а президент не делает никаких шагов для того, чтобы урегулировать ситуацию.

Депутат Рады обвинил власть во лжи об американских лабораториях на Украине.

Видео: YT / 112 Украина