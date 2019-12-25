Депутат Рады обвинил власть во лжи об американских лабораториях на Украине

В апреле Пентагон заявил, что совместно с украинским кабмином работает над изучением мировых опасных вирусов.

Депутат Рады Ренат Кузьмин обвинил власть во лжи об американских лабораториях на Украине. Заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Парламентарий считает, что украинские власти скрывают информацию о том, что на территории страны функционируют американские военные лаборатории. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь", членом которой является Кузьмин, обратилась с соответствующими вопросами к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он переслал обращение премьер-министру, а тот — в Минздрав.

От Минздрава мы получили два взаимоисключающих ответа. Ренат Кузьмин, депутат Верховной Рады

В одном говорится о том, что американские лаборатории на территории Украины отсутствуют. В другом написано, что они не ведут хозяйственную деятельность в стране.

Кузьмин рассказал, что в апреле Пентагон заявил, что совместно с украинским кабмином работает над изучением мировых опасных вирусов.

Ранее на Украине назначили нового вице-премьера по евроинтеграции.