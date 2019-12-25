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На Украине назначили нового вице-премьера по евроинтеграции
Сегодня, 12:25
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lesjasap

На Украине назначили нового вице-премьера по евроинтеграции

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Должность получила Ольга Стефанишина.

На Украине назначили нового вице-премьера по евроинтеграции. Об этом сообщили журналисты из "112 Украина" со ссылкой на голосование в Верховной Раде от 4 июня. Новым руководителем на должность назначена Ольга Стефанишина. Ее кандидатуру поддержали 255 парламентариев. Чиновница пообещала найти источники международного финансирования Украины для внедрения стандартов НАТО в армию. Она планирует заняться пересмотром соглашения об ассоциации с ЕС.

Отметим, что Ольге Стефанишиной 34 года. Она получила образование по специальности юрист-международник. Всю карьеру она трудилась на государственной службе в ведомствах, которые связаны с европейской интеграцией Киева, а также отношениям Украины со странами Евросоюза. В 2019 года женщина пыталась попасть в Верховную Раду депутатом от партии Владимира Гройсмана, но не прошла.

Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины.

Теги: верховная рада, евроинтеграция, ольга стефанишина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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