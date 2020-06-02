В Раде заявили, что Украина "отдаляется" от космоса, застряв в девяностых

Депутат Ирина Геращенко объяснила, что правительство "в неадеквате".

В Верховной Раде заявили, что Украина "отдаляется" от космоса, застряв в девяностых. Об этом заявила представительница политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Ролик с выступлением депутата опубликован на YouTube-платформе. По словам Геращенко, Украина все больше отдаляется от статуса космической державы.

Украина пока что космическая страна, но все дальше от космоса. Потому что наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации Ирина Геращенко, депутат Верховной Рады

Парламентарий добавила, что в настоящее время на Украине правительство находится "в неадеквате", местные производства "убиты", а чиновники не занимаются борьбой за страну и рынки сбыта. Геращенко отметила, что из-за сложившейся ситуации государство продолжает находиться в 90-ых годах прошлого века.

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Видео: Youtube/ Інформаційне управління Верховної Ради України