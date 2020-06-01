Украина возобновит авиасообщение с 15 июня

Киев запускает внутренние и международные рейсы.

Украина возобновит внутреннее и международное авиасообщение с 15 июня. Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Сейчас над этим работаем. Направления самые популярные – Турция, Греция, Кипр, Хорватия, Грузия. На этой неделе более точные направления мы озвучим Владислав Криклий

Чиновник заметил, что на данный момент Украина не планирует возобновлять авиасообщение с Италией, Испанией из-за эпидемиологически неприятной обстановки в данных странах. На данный момент местные власти прорабатывают постановление о том, чтобы путешественники на территории аэропортов Украины проходили тест на коронавирус. По мнению Криклия, это решение более удобное, чем заставлять туристов 14 дней находится на карантине. В случае с экспресс-тестом пассажиры смогут спустя 3-4 часов после прилета в страну выйти в город.

Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.

Видео: Youtube/Сніданок з 1+1