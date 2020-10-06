Депутат Рады рассказал, как Зеленский обманул украинцев

Ренат Кузьмин объяснил, что глава государства не сдержал предвыборные обещания.

Депутат Верховной Рады рассказал, как Владимир Зеленский обманул украинцев. Об этом во время эфира на местном телеканале "112 Украина" сообщил представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. По словам парламентария, президент не сдержал предвыборных обещаний перед избирателями. Он сравнил выборы на Украине со"свадьбой" и "супружеской изменой".

Они нам обещали закончить войну на Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы...И они нас обманули Ренат Кузьмин, депутат Верховной Рады

Депутат подчеркнул, что особенно остро вопрос стоит по ситуации с вооруженным конфликтом на востоке страны. По словам Кузьмина, Зеленский обещал, что сможет остановить войну "быстро и просто". Из-за того, что слово политика не сдержано, Кузьмин назвал действующего лидера государства предателем.

В "Слуге народа" готовы оказать военную помощь Азербайджану.

Видео: YouTube / 112 Украина