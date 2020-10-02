В "Слуге народа" готовы оказать военную помощь Азербайджану

Депутат Верховной Рады заявила, что Киев поддержит Баку в конфликте из-за Нагорного Карабаха.

В партии Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили о готовности оказать военную помощь Азербайджану из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" рассказала парламентарий Людмила Марченко. Политик уверена, что если "вопрос встанет остро", то Киев не уйдет от него.

Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация Людмила Марченко, депутат Верховной Рады

По словам депутат, уже сейчас Киев оказывает помощь Баку в правовом поле, ресурсном, гуманитарном. Сейчас составляются конкретные списки того, что необходимо отправить Азербайджану.

Зеленский заявил о финансировании Медведчука из России.

Видео: Україна 24