Зеленский заявил о финансировании Медведчука из России

По словам политика, Виктора Медведчука может финансировать Москва.

Владимир Зеленский заявил о финансировании Виктора Медведчука из России. Об этом украинский президент заявил во время эфира на местном телеканале "24 канал". Глава государства считает, что председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" получает денежные средства из РФ. С таким заявлением политик выступил в рамках рабочего визита в Волынской области.

Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Виктора Медведчука на Украине называют пророссийским политиком. Стоит отметить, что крестным отцом его дочери является президент РФ Владимир Путин. В конце июня супруга политика Оксана Марченко заявила, что может считать Путина "замечательным крестным".

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