К дому экс-главы Нацбанка Украины принесли гробы и похоронные венки

К дому экс-главы Национального банка Украины принесли гробы и похоронные венки. Об этом говорится в официальных аккаунтах организации в социальных сетях. Представители Нацбанка объяснили, что похоронные атрибуты оставили неизвестные жители страны. Инцидент произошел в поселке, в котором проживает Смолий. Траурные украшения видны сразу у въезда в населенный пункт.
Украинские сумерки. Без комментариев
экс-глава Нацбанка Украины
В пресс-службе НБУ назвали произошедшее считают "спектаклем с плохим сценарием". Специалисты предположили, что венки и гробы могут появиться около домов, в которых живут действующие чиновники Нацбанка. Они полагают, что акция также может быть направлена против нового будущего руководителя организации, чтобы он стал "послушным".
Напомним, что 1 июля Смолий подал в отставку. Он заявил, что на него систематически оказывается политическое давление. Спустя два дня Верховная Рада уволили чиновника с занимаемой должности.
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Видео: YouTube / 5 канал
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