К берегу в Рыбацком приплыл пустой гроб

Пользователи "ВКонтакте" сделали свои предположения. Кто-то думает, что ближайшее кладбище размыло, а кто-то увидел в этом традицию другой конфессии.

Житель Рыбацкого поделился жутковатой историей, которая произошла с ним 6 мая. Мужчина вышел к берегу Невы, чтобы пофотографировать уток чомги, и наткнулся на гроб. К счастью, он был пустым.

Автор рассказал, что насчитал две пары птиц, а потом его взгляд упал на прошлогодний тростник.

Но внезапно мой взгляд упал на прямоугольный предмет в прошлогоднем тростнике. Гроб... Подойдя ближе, удостоверился что это именно гроб... Вроде бы не такой уж и старый...В двадцати метра от самого гроба лежала крышка. Наверное, откуда то приплыл !?

Автор отметил, что ему было не по себе. Продолжения у истории не было.

Фото: ВКонтакте / РЫБАЦКОЕ - наш район!