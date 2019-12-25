Глава Нацбанка Украины ушёл в отставку из-за политического давления

Смолий заявил, что своим уходом хочет предостеречь попытки подорвать основы институции НБУ.

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий ушёл в отставку из-за политического давления на финансовое учреждение. По его словам, оно было систематическим.

О том, что чиновник покидает пост, сообщает НБУ.

Смолий добавил, что давление на банк не может способствовать эффективному выполнению обязанностей его руководителем, мешает совместной работе с другими государственными органами.

Яков Смолий заявил, что своим уходом хочет предостеречь попытки подорвать основы институции НБУ.

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