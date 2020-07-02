Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

Киев опасается наращивания сил РФ на южном направлении.

Украина усилила боеготовность войск у государственных границ с Крымом. Об этом журналистам "РБК-Украина" сообщил командующий Операцией объединенных Вооруженных сил Сергей Наев. Военный отметил, что Киев беспокоится об угрозе со стороны южного направления. В связи с этим Украина усилила все виды разведки в регионе.

Информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, у командования объединенных сил ВСУ нет Сергей Наев, командующий Украины

Эксперт напомнил, что Киев признает возможности Москвы по быстрому наращиванию военной силы около границ Украины. Он добавил, что местные военные понимают "все сценарии развития событий". Вооруженные силы отработали совместные действия с Национальной полицией, Службой безопасности и Нацгвардией.

Украина откажется принять "компенсацию" от России за Крым.