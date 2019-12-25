Украина до сих пор расценивает присоединение Крыма к России как "незаконную временную оккупацию".

Украина откажется принять "компенсацию" от России за Крым. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Он сам начал говорить о сценарии выплаты Россией компенсаций Украине за "оккупацию" Крыма, а после заявил, что этот вариант неприемлем.

Стратегия совсем другая. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Он отметил, что Украина до сих пор расценивает присоединение Крыма к России как "незаконную временную оккупацию". При этом, считает Кулеба, частные украинские компании могут подавать в суд на РФ за нарушение их интересов в Крыму, но Украина этого делать не будет, так как ей принципиально важно не признавать юрисдикцию России на полуострове.

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