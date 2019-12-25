Украина откажется принять "компенсацию" от России за Крым. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".
Он сам начал говорить о сценарии выплаты Россией компенсаций Украине за "оккупацию" Крыма, а после заявил, что этот вариант неприемлем.
Стратегия совсем другая.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
Он отметил, что Украина до сих пор расценивает присоединение Крыма к России как "незаконную временную оккупацию". При этом, считает Кулеба, частные украинские компании могут подавать в суд на РФ за нарушение их интересов в Крыму, но Украина этого делать не будет, так как ей принципиально важно не признавать юрисдикцию России на полуострове.
Ранее Дитрих открыл грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все