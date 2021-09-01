К консульству Казахстана принесли бордовый гроб

Пятеро неизвестных скрылись на Volkswagen Polo.

Пятеро неизвестных принесли гроб к консульству Казахстана в Петербурге. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам охранника, пятеро неизвестных днем 30 августа подошли к Генеральному консульству Республики Казахстан (ул. Рылеева, дом 10) и положили гроб бордового цвета с надписью "Каждому русофобу по крепкому гробу". Сбоку на гробе изображен череп и перекрестные кости, внутри обрезки поролонового утеплителя. Неизвестные скрылись на Volkswagen Polo.

Приметы неизвестных: все мужчины нормального телосложения, среднего роста, один из них имеет высокий рост. В основном, были одеты в одежду темного цвета.

Отвественность за данный перфоманс на себя позже взяли активисты незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В.Лимонова". Они пояснили, что их беспокоит отношение к русским в Казахстане.

Недавно в Казахстане возбудили уголовное дело из-за публикации видео с "языковыми рейдами". На серии видеороликов показаны конфликты, связанные с тем, что сотрудники заведения местного общепита не смогли обслужить клиентов на государственном языке. Автор роликов использовал такие термины как "фашисты", "гастарбайтеры" и другие.

Фото: ВКонтакте / Другая Россия Э. В. Лимонова / Петербург

Видео: Piter.tv