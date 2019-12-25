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В Казахстане возбудили уголовное дело из-за публикации видео с "языковыми рейдами"
Сегодня, 14:05
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В Казахстане возбудили уголовное дело из-за публикации видео с "языковыми рейдами"

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Генпрокуратура даст правовую оценку действиям автора YouTube-канала, выложившего подобные видео.

В Казахстане возбудили уголовное дело из-за публикации видео с "языковыми рейдами". Об этом журналистом сообщил исполняющий обязанности главы службы преследования от местной Генеральной прокуратуры Тлеу Жангарашев. По мнению надзорного ведомства, ролики, опубликованные на YouTube-платформе, формируют у населения национальную рознь.

Факт размещения на видеохостинге YouTube видеоматериалов "Тіl Maidani онлайн партиясы" c признаками разжигания национальной розни проверяется департаментом полиции г. Алматы в рамках досудебного расследования.

Тлеу Жангарашев, официальный представитель Генпрокуратуры Казахстана

Напомним, что на серии видеороликов показаны конфликты, связанные с тем, что сотрудники заведения местного общепита не смогли обслужить клиентов на государственном языке. Автор роликов использовал такие термины как "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый заместитель руководителя администрации президента республики Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала. Он призвал правоохранительные органы дать правовую оценку этим видео. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.

Президент Казахстана назвал Россию союзником.

Фото: Pixabay.com

Теги: генпрокуратура, казахстан, языковые рейды
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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