Генпрокуратура даст правовую оценку действиям автора YouTube-канала, выложившего подобные видео.

В Казахстане возбудили уголовное дело из-за публикации видео с "языковыми рейдами". Об этом журналистом сообщил исполняющий обязанности главы службы преследования от местной Генеральной прокуратуры Тлеу Жангарашев. По мнению надзорного ведомства, ролики, опубликованные на YouTube-платформе, формируют у населения национальную рознь.

Факт размещения на видеохостинге YouTube видеоматериалов "Тіl Maidani онлайн партиясы" c признаками разжигания национальной розни проверяется департаментом полиции г. Алматы в рамках досудебного расследования. Тлеу Жангарашев, официальный представитель Генпрокуратуры Казахстана

Напомним, что на серии видеороликов показаны конфликты, связанные с тем, что сотрудники заведения местного общепита не смогли обслужить клиентов на государственном языке. Автор роликов использовал такие термины как "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый заместитель руководителя администрации президента республики Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала. Он призвал правоохранительные органы дать правовую оценку этим видео. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.

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