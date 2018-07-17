  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:28
107
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Президент Казахстана назвал Россию союзником

0 0

Главы государств поговорили о безопасности, вспомнив ситуацию в Афганистане.

На переговорах в Кремле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию своим союзником. По словам главы государства, страны активно сотрудничают как в вопросах международной сферы, так и в вопросах безопасности. Визави отметил, что особенно важно сохранять близкие отношения на фоне ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в агентстве "ТАСС" 21 августа. 

Токаев добавил, что партнерство двух государств было тесным даже в условиях пандемии. Главы государств находились на связи в режиме онлайн-конференций, разговаривали по телефону. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Мишустин рассказал Путину подробности визита в Казахстан.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: афганистан, встрече путина и токаева, путин, токаев
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии