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Мишустин рассказал Путину подробности визита в Казахстан

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Президент России подчеркнул, что премьер-министр докладывал обо всех встречах в Нур-Султане.

Во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин заявил, что Мишустин детально изложил информацию о встречах в период визита в Нур-Султан. Об этом сообщили в агентстве "ТАСС" 21 августа. 

Глава России отметил, что страны государства тесно сотрудничают в экономической сфере. Так, по его словам, товарооборот между Российской Федерацией и Казахстаном вырос на 33 процента за первое полугодие 2021 года. Активное взаимодействие происходит и в международной сфере. В организациях ШОС и ЕАЭС Россия и Казахстан работают вместе, укрепляя союзнические отношения. 

Также Путин выразил надежду, что коллега из Казахстана примет участие в Восточном экономическом форуме. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что РФ намерена наращивать объем сотрудничества с Казахстаном в области авиастроения.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: визит мишустина в нур-султан, мишустин, путин, токаев
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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