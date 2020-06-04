Мишустин рассказал Путину подробности визита в Казахстан

Президент России подчеркнул, что премьер-министр докладывал обо всех встречах в Нур-Султане.

Во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин заявил, что Мишустин детально изложил информацию о встречах в период визита в Нур-Султан. Об этом сообщили в агентстве "ТАСС" 21 августа.

Глава России отметил, что страны государства тесно сотрудничают в экономической сфере. Так, по его словам, товарооборот между Российской Федерацией и Казахстаном вырос на 33 процента за первое полугодие 2021 года. Активное взаимодействие происходит и в международной сфере. В организациях ШОС и ЕАЭС Россия и Казахстан работают вместе, укрепляя союзнические отношения.

Также Путин выразил надежду, что коллега из Казахстана примет участие в Восточном экономическом форуме.

Ранее на Piter.tv сообщили, что РФ намерена наращивать объем сотрудничества с Казахстаном в области авиастроения.

Фото и видео: kremlin.ru