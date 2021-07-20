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Путин: РФ намерена наращивать объем сотрудничества с Казахстаном в области авиастроения

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Глава России оценил вопрос международного сотрудничества в высокотехнологичной отрасли.

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что Москва намерена наращивать объем сотрудничества с Казахстаном в области авиационного строения. Такое заявление политик сделал на торжественной церемонии открытия 15-го международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском. Глава государства подчеркнул, что работа в сфере высокотехнологичной отрасли также будет вестись на только с Нур-Султаном, но и другими участниками Евразийского экономического союза.

Особо отмечу, что в качестве страны - партнера России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник - Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: самолет МС-21 вскоре должен выйти на трассу.

Видео: kremlin.ru

Теги: авиастроение, владимир путин, еаэс, казахстан, макс
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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