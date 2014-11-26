Путин: самолет МС-21 вскоре должен выйти на трассу

Глава РФ оценил разработку российских инженеров по новому пассажирскому самолету.

Российский президент Владимир путин рассказал о том, что новейший отечественный гражданский самолет МС-21 вскоре должен выйти на летную трассу. Об этом политик сообщил участникам международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском.

В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что российский воздушный борт МС-21 является ближне- и среднемагистральным пассажирским самолетом нового поколения. Авиасалон в Московской области проводится с 20 по 25 июля в Жуковском.

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Видео: kremlin.ru