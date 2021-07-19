"Ростех" показал видео новейшего российского истребителя

Презентация состоится 20 июля в рамках авиасалона МАКС-2021.

Государственная корпорация "Ростех" опубликовала на своем YouTube-канале видео, которое посвящено новому российскому истребителю. Новинку покажут общественности на авиасалоне МАКС-2021.

В выложенном в Сеть ролике представлены контуры воздушного судна в анфас. Кроме того, "Ростех" раскрыл разработчика самолета – компания "Сухой". Также в видео показаны элементы приборной панели новинки и механизмы управления.

Презентация состоится 20 июля. Это будет в первый день авиационно-космического салона МАКС-2021, который будет проходить в городе Жуковский Московской области. Выставка продлится до 25 июля. Трансляция мероприятия будет вестись на YouTube-каналах "Ростеха" и ОАК.

Ранее "Ростех" опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя.

Видео: Youtube/Ростех