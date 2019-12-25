Самолет будет презентован на авиасалоне МАКС-2021.

Ростех опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя. Снимок размещен на собственном аккаунте российской государственной корпорации на Facebook. Специалисты подчеркнули, что новейший боевой самолет станет основной премьерой на авиасалоне МАКС-2021.

На снимке представлен однодвигательный самолет, который спрятан под черным чехлом. Ранее в пресс-службе Ростеха рассказали, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует презентовать принципиально новый военный самолет, но его тип не раскрывался.

Сейчас инженеры разрабатывают несколько перспективных самолетов. В конце 2019 года стало известно о том, что компания "МиГ" заказала на официальном сайте государственных закупок "аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы". Воздушное судно будет реализовано в период с 2020 по 2025 года.

ОАК рассчитывает на участие в МАКС на уровне 2019 года.

Фото: Facebook/Ростех

