ОАК рассчитывает на участие в МАКС на уровне 2019 года

Авиасалон готовит несколько новинок.

Объединенная авиастроительная корпорация" рассчитывает на участие в международном авиасалоне МАКС-2021 на уровне 2019 года. Юрий Слюсарь надеется, что мероприятие не пройдет хуже из-за пандемии. Об этом глава ОАК сообщил российскому президенту Владимиру Путину в рамках рабочей встречи в Кремле. Специалист заметил, что МАКС готовит для участников несколько сюрпризов.

Подготовка к МАКСу идет полным ходом. МАКС начинается 20 июля, стартует. Мы, несмотря на ограничения, которые связаны с пандемией, тем не менее рассчитываем на то, что участие и на уровне бизнеса, и на уровне посетителей будет на уровне 2019 года. Юрий Слюсарь, глава ОАК

Эксперт объяснил главе государства, что к участию в авиасалоне Россия пригласила по традиции все страны-партнеры, а также компании-партнеры. В частности, ожидаются гости из Казахстана. Слюсарь пригласил Путина посетить мероприятие, так как ОАК презентует несколько новинок.

ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 Sukhoi Superjet 100.

Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24