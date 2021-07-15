ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 Sukhoi Superjet 100

Юрий Слюсарь рассказал российскому президенту о перспективах пассажирских лайнеров SSJ100.

Объединенная авиастроительная корпорация в 2021 году поставит российским авиакомпаниям ещё 30 отечественных пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. В конце текущего года эксплуатировать будут 180 лайнеров SSJ100. Такое заявление сделал глава ОАК Юрий Слюсарь во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Сухой Суперджет" – самолет, который в тяжёлое пандемийное время, в условиях падения авиационных перевозок, эксплуатируется интенсивно. У нас сейчас на крыле 155 самолетов эксплуатируется, 30 самолетов мы поставим еще. Юрий Слюсарь, глава ОАК

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Фото: Kremlin.ru

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