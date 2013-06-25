На МАКС-2021 представят новый военный самолет

Презентация состоится 20 июля.

Объединенная авиастроительная корпорация представит общественности новый военный самолет. Об этом информирует пресс-служба государственной корпорации "Ростех".

Презентация состоится 20 июля. Это будет в первый день авиационно-космического салона МАКС-2021, который будет проходить в городе Жуковский Московской области. Выставка продлится до 25 июля.

Мы убеждены, что новый продукт <...> вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом. из сообщения "Ростеха"

Ночью 13 июля на официальном сайте проекта начался обратный отсчет до премьеры. Трансляция мероприятия будет вестись на YouTube-каналах "Ростеха" и ОАК.

Ранее мы сообщали, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" ведет работы по созданию высокоскоростной противокорабельной ракеты нового поколения. Она будет оснащена системами РЭБ, которые повысят ее от воздействия помех.

Видео: checkmate.uacrussia.ru