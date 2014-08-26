  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России разрабатывают высокоскоростную противокорабельную ракету
Сегодня, 13:52
151
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В России разрабатывают высокоскоростную противокорабельную ракету

0 0

Она будет оснащена улучшенными системами против помех.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" ведет работы по созданию высокоскоростной противокорабельной ракеты нового поколения. Об этом сообщил ТАСС гендиректор корпорации Борис Обносов.

По его словам, новинка будет оснащена системами РЭБ, которые повысят ракету от воздействия помех.

Данный перспективный образец дополнит существующую номенклатуру авиационных средств поражения, создаваемых корпорацией.

Борис Обносов, глава КТРВ.

Напомним, российские конструкторы разработали первую в мире "систему воздушного минирования". Разработка представляет собой систему "воздушного минирования", предназначенную для борьбы с БПЛА противника. При работе используются беспилотные средства "Ланцет". Продолжительность "минирования" может составлять несколько десятков часов.

Ранее "Ростех" объявил о разработке новейшей легкой РСЗО.

Фото: Минобороны РФ
 

Теги: борис обносов, военные разработки, россия, тактическое ракетное вооружение
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии