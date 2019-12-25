"Ростех" объявил о разработке новейшей легкой РСЗО

Сообщается, что она будет вести огонь ракетами 80-миллиметрового калибра.

На базе НПО "СПЛАВ", входящего в состав "Ростеха" разрабатывается легкая реактивная система залпового огня. Сообщается, что она будет устанавливаться на автомобиль и вести огонь ракетами 80-го калибра. Об этом рассказал "РИА Новости" исполнительный директор "Техмаша" Александр Кочкин.

По его словам, боеприпасами новой системы станут ракеты типа С-8, которая используется как против пехоты, так и против техники условного противника. В настоящее время ведется разработка технического облика РСЗО. В будущем году "Техмаш" будет искать источники финансирования новинки.

Предполагаемый облик мини-РСЗО был презентован заинтересованным органам военного управления и в принципе ими поддержан. Военные рекомендовали автомобильное базовое шасси, а также задачи, которые должно решать на поле боя такое мини-РСЗО. Александр Кочкин, исполнительный директор "Техмаша"

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