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"Ростех" объявил о разработке новейшей легкой РСЗО
Сегодня, 11:46
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phil_k

"Ростех" объявил о разработке новейшей легкой РСЗО

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Сообщается, что она будет вести огонь ракетами 80-миллиметрового калибра.

На базе НПО "СПЛАВ", входящего в состав "Ростеха"  разрабатывается легкая реактивная система залпового огня. Сообщается, что она будет устанавливаться на автомобиль и вести огонь ракетами 80-го калибра. Об этом рассказал "РИА Новости" исполнительный директор "Техмаша" Александр Кочкин.

По его словам, боеприпасами новой системы станут ракеты типа С-8, которая используется как против пехоты, так и против техники условного противника. В настоящее время ведется разработка технического облика РСЗО. В будущем году "Техмаш" будет искать источники финансирования новинки. 

Предполагаемый облик мини-РСЗО был презентован заинтересованным органам военного управления и в принципе ими поддержан. Военные рекомендовали автомобильное базовое шасси, а также задачи, которые должно решать на поле боя такое мини-РСЗО.

Александр Кочкин, исполнительный директор "Техмаша"

Ранее мы сообщали, что нацразведка США считает, что Северная Корея может возобновить испытания ядерного оружия.

Фото: pixabay.com
 

Теги: александр кочкин, ростех, рсзо, техмаш
Категории: Новости России, Лента новостей,

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