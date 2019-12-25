Нацразведка США считает, что Северная Корея может возобновить испытания ядерного оружия

В США опасаются, что эти испытания могут повлиять на межгосударственные отношения.

КНДР может возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на ежегодный доклад об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире.

В документе говорится, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может "вбить клин" между США и их союзниками, если не прекратит испытания ядерного оружия, чтобы изменить среду безопасности на территории страны.

Ранее СМИ сообщали, что КНДР 25 марта осуществила пуск двух баллистических ракеты малой дальности в Японское море. По словам лидера США Джо Байдена, Белый дом готов "ответить" Северной Корее, если ее власти продолжат испытания оружия.

Ранее Ким Чен Ын заявил об ухудшении ситуации в КНДР.

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