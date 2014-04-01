Американцы опубликовали последние снимки с ядерного объекта в Йонбёне.

В США обратили внимание на активность на ядерном объекте КНДР. Об этом говорится в докладе от Центра стратегических международных исследований. Специалисты считают, что Северная Корея возобновила или готовится возобновить мероприятия по переработке плутония на базе в Йонбёне.

В материале вашингтонских аналитиков опубликованы фотографии, сделанные 30 марта. На изображениях зафиксирована территория ядерного объекта, на которым виднеется пар или дым. По словам американцев, этот факт свидетельствует о том, что база отапливается и функционирует. Также за последнее время представители США выявили активность на теплоэлектростанции, связанной с ядерным объектом.

Один из авторов доклада Виктор Ча заявил в интервью телеканалу NBC о том, что активность на ядерном объекте (после недавнего запуска баллистических ракет из Пхеньяна) может быть кампанией по эскалации напряженности на Корейском полуострове.

Они усиливают давление, как они делали это с бывшими президентами Трампом и Обамой...это не новый шаг со стороны КНДР, однако он был сделан на довольно раннем этапе работы новой администрации. Виктор Ча, американский эксперт

Напомним, что ранее Белый дом заявил о том, что Сша ответят, если власти Северной Кореи захотят создать напряженность в отношениях. Однако администрация Байдена настроена на дипломатические связи с Пхеньяном.

Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "циничным американским попугаем".

Фото: beyondparallel.csis.org