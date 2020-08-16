В Северной Корее напомнили об угрозе, исходящей от США и Сеула.

КНДР заявила, что последние запуски ракет были самообороной. Об этом сообщило местное Центральное телеграфное агентство со ссылкой на секретаря ЦК Рабочей партии Северной Кореи Ли Бен Чхоль. Эксперт уточнил, что Пхеньян запускал ракеты в направлении Японского моря в рамках национальной обороны, так как в регионе проводились военные учения США и Южной Кореи.

Если военные учения США … являются "оборонительными", мы также должны иметь право на самооборону, чтобы подавить военные угрозы США.Мы никогда не разрабатываем оружие для привлечения чьего-либо внимания или влияния на политику. Ли Бен Чхоль, представитель КНДР

В Северной Корее объяснили, что состоялись тактические испытания управляемой ракеты. По мнению властей КНДР, Сеул регулярно создает военную угрозу для Корейского полуострова, а также непрерывно участвует в опасных для Пхеньяна мероприятиях.

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