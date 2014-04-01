Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "циничным американским попугаем"

В Пхеньяне прокомментировали слова южнокорейских политиков о баллистических запусках в Северной Корее.

Младшая сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "наглым и циничным американским попугаем". Ким Ё Чжон прокомментировала позицию лидера Сеула, который осудил КНДР за ракетные запуски с территории Корейского полуострова. Слова чиновницы приводят представители местного Центрального телеграфного агентства. Чжон отметила, что не смогла сдержать ошеломление после слов южнокорейских политиков.

Это действительно апогей наглости...Невозможно не поразиться такому цинизму. Ким Ё Чжон, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии

В Пхеньяне напомнили, что в июле прошлого года глава Южной Кореи хвалил оборонные вооружения, а также говорил о создании баллистической ракеты, чтобы полностью защитить Корейский полуостров. По слова Чжон, КНДР и Южная Корея провели одинаковые баллистические запуски, но Сеул называет свою операцию - необходимостью ради мира, а пуски КНДР - делом, вызывающим тревогу и затрудняющим диалог в регионе.

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