СБ ООН проведет 30 марта внеочередную встречу из-за запуска ракет КНДР

Встреча будет инициирована по запросу Парижа.

Совет безопасности ООН проведет 30 марта внеочередную закрытую встречу из-за запуска ракет КНДР. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный информированный источник в дипломатических кругах.

Соответствующее обсуждение запросила Франция от имени европейских членов Совета (Франция, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия). Ожидается, что оно пройдет во вторник в закрытом формате. эксперт агентства

Напомним, что Северная Корея 25 марта совершила запуск баллистических ракет. Этот пуск стал для военных первым с 29 марта прошлого года. Проведение испытаний зафиксировали специалисты из Южной Кореи и Японии, а также США. В Токио уточнили, что оружие преодолело расстояние в 450 км при высоте траектории не менее 100 км. Ракеты упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

КНДР заявила, что последние запуски ракет были самообороной.

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