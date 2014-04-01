США пообещали принять меры против "агрессии" России

Меры будут направлены из-за предполагаемых кибератак и вмешательства в выборы в США со стороны России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна примет меры в отношении РФ из-за "агрессивных действий". Этими действиями он назвал кибератаки, вмешательства в выборы в США и отравление Алексея Навального, приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее госсекретарь включил Россию в список стран, которые представляют собой "военные угрозы" для Запада. Среди ни он также назвал Китай, Иран и КНДР. При этом Блинкен заявил, союз США и России в некоторых сферах, не помешает Вашингтону противостоять "агрессии" Москвы.

Мы видели различные примеры агрессивных действий России. <...> Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. <...> Будет цена и последствия Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN

В Кремле уверены, что политика США, направленна на введение санкций против России, не достигает цели. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чушью заявления США о вмешательстве России в выборы США.

Ранее США назвали безосновательными санкции Китая.

Видео: YouTube / CNN