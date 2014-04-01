США пообещали принять меры против "агрессии" России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна примет меры в отношении РФ из-за "агрессивных действий". Этими действиями он назвал кибератаки, вмешательства в выборы в США и отравление Алексея Навального, приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее госсекретарь включил Россию в список стран, которые представляют собой "военные угрозы" для Запада. Среди ни он также назвал Китай, Иран и КНДР. При этом Блинкен заявил, союз США и России в некоторых сферах, не помешает Вашингтону противостоять "агрессии" Москвы.
Мы видели различные примеры агрессивных действий России. <...> Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. <...> Будет цена и последствия
Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN
В Кремле уверены, что политика США, направленна на введение санкций против России, не достигает цели. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чушью заявления США о вмешательстве России в выборы США.
Ранее США назвали безосновательными санкции Китая.
Видео: YouTube / CNN
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все