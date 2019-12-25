США назвали безосновательными санкции Китая

Санкции против двух американцев ввели из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал новые китайские санкции в отношении двух американцев безосновательными. Об этом сообщает ТАСС.

Китай ввел ответные санкции против двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района. По словам Блинкен, попытки Пекина запугать выступающих в поддержку прав и свобод человека, чем привлекает внимание международного сообщества.

Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне. Госсекретарь США Энтони Блинкен

Напомним, 22 марта Евросоюз объявил о новых санкциях в отношении ряда стран. В их числе оказался и Китай. В ответ Пекин ввел санкции против Брюсселя. К санкциям ЕС позже присоединились США, Канада и Великобритания. Китай в ответ ввел санкции против этих государств.

Ранее США потребовали от Украины разместить военные базы НАТО в Одессе.

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