Китай пока не готов отправлять массовых туристов в Северную столицу

В Петербург возвращаются иностранные туристы. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России 27 марта.
Чаще всего путешественники приобретают индивидуальные путевки или приезжают небольшими группами. Обычно они проводят пару дней в столице России, а затем направляются в Петербург.
Главный туристический партнер России - Китай пока не планирует отправлять большие потоки туристов в нашу страну. Однако туроператоры уже готовятся к восстановлению путешествий. В АТОР отметили, что сейчас китайские путешественники желают, чтобы для них расширили маршрут по России и сделали его более разнообразным. Путь Москва - Петербург туристы уже выучили наизусть. Теперь они хотят увидеть новые направления.
Ранее на Piter.tv сообщили, что оборот городских отелей весной вырос на четверть.
Фото: pixabay
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