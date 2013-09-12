Оборот городских отелей весной вырос на четверть

Помимо этого в Петербурге растет спрос на путешествия.

В четверг, 25 марта, издание "Фонтанка" со ссылкой на аналитические данные ВТБ сообщила, что к 2020 году оборот гостиничного сектора увеличился на четверть.

Выручка увеличилась до 117 миллионов рублей, а средний чек в этой категории составляет 13,7 тысяч рублей. Ранее в Смольном отметили, что на время Международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня, в отелях города уже не осталось свободных мест. В издании же отметили, что во многих системах интернет-бронирования доступны варианты размещения.

Аналитики уточнили, что растет и спрос на путешествия. Траты на бронирование авиабилетов и покупку туров за неделю увеличилась на 21%, что превышает показатели прошлого года на 40%.

Ранее мы писали, что на Курской улице построят жилой комплекс бизнес-класса за 4,5 млрд рублей.

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