На Курской улице построят жилой комплекс бизнес-класса за 4,5 млрд рублей

Площадь комплекса составит 35 тысяч квадратных метров.

Компания Glorax Development построит жилой комплекс бизнес-класса на Курской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Как рассказали в пресс-службе организации, под строительство выделен участок в 0,99 га, площадь комплекса составит 35 тысяч квадратных метров. В проект вложат порядка 4,5 млрд рублей.

ЖК расположится в границах Тамбовской, Курской и Днепропетровской улиц, рядом со станциями метро "Обводный канал" и "Лиговский проспект". Недалеко от комплекса находятся две поликлиники, несколько школ и детсадов, ТЮЗ, океанариум и планетарий. В состав комплекса войдут не только квартиры, но также детские площадки, коворкинг, социальная и торговая инфраструктура, комьюнити-центр, зона workout. Архитектурный облик здания разработает бюро "Студия 44".

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Фото: Piter.TV