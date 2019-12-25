ВТБ продает бывшее здание головного офиса в Петербурге

Первоначальная цена составила 252 миллиона рублей.

В среду, 17 марта, главный офис банка ВТБ выставили на торги. Четырехэтажное здание на Большой Морской улице, 29, литера А и Б оценили в 252 миллиона рублей, сообщил "Деловой Петербург".

Дом построили в 1830 году, он занимает площадь более двух тысяч квадратных метров не внесен в реестр исторических и культурных объектов. Отметим, что последний раз капитальный ремонт в здании проводили в 2005 году. Первые торги на онлайн-аукционе "Единой электронной торговой площадки" пройдут 12 апреля.

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Фото: citywalls.ru