Ленобласть и Сбер договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации

Приоритетным направлением в совместной работе сторон будет внедрение цифровых сервисов и поддержка малого и среднего бизнеса.

Правительство Ленинградской области и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Переговоры насчет партнерства область и банк начали неделю назад, а уже 16 марта губернатор Александр Дрозденко и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф договорились о сотрудничестве. Приоритетным направлением в совместной работе сторон будет внедрение сервиса "Умная остановка", безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и ряд других цифровых сервисов в сферах здравоохранения, общественной безопасности, городского хозяйства.

Дрозденко отметил, что одной из ключевых задач региона является улучшение качества жизни местных жителей и повышение безопасности городской среды. Цель считают возможным достичь путем внедрения цифровых технологий во все отрасли жизни города.

Я уверен, что новые цифровые сервисы положительно скажутся на работе городских служб, увеличат производительность коммунального комплекса и обеспечат дальнейшее развитие наших городов. Александр Дрозденко

Также губернатор области и глава Сбербанка договорились о финансово-кредитной и иной поддержке малого и среднего бизнеса в регионе. Предпринимателям могут помочь организацией семинаров и консультаций, развитием соответствующих госпрограмм.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти