Главный проект – "Умный город".

Ленобласть и Сбербанк могут стать партнерами по проекту "Умный город" и цифровому транспортному сервису. Соответствующие возможности 10 марта обсудили губернатор области Александр Дрозденко и глава Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, пилотный проект "Умный город" реализуется в Волхове, Сосновом Бору и Гатчине. Первой технологией в Ленобласти должен стать сервис "Умная остановка", к которым впоследствии будут добавлять различные цифровые сервисы по контролю парковок, нарушения ПДД, скоростного режима, сервис оплаты проезда. Дрозденко отметил, что набор функций проекта "Безопасный город" должен быть единым для всех городов области. Внедрение цифровых технологий проходит в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

По словам Виктора Вентимилла Алонсо, внедрение технологий в регионах поможет ускорить развитие территорий и повысить их инвестиционный потенциал. Инновации, отметил Алонсо, повышают эффективность всех городских процессов.

У Сбербанка есть большой опыт в финансировании отрасли ТКО по принципам государственно-частного партнёрства в Московской, Белгородской, Калининградской, Пензенской областях и Республике Саха. Также появился сервис "Найти и собрать", который помогает региональным операторам найти юрлиц – неплательщиков за вывоз ТКО. Виктор Вентимилла Алонсо

Эти и другие инструменты, подчеркнул глава северо-западного банка ПАО Сбербанк, организация готова предлагать Ленобласти.

Фото: пресс-служба областной администрации