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США требуют от Украины разместить военные базы НАТО в Одессе
Сегодня, 15:09
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lesjasap

США требуют от Украины разместить военные базы НАТО в Одессе

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Александр Вершбоу рассказал о планах строительства военно-учебного центра на Украине.

США требуют от Украины разместить военные базы НАТО в Одессе. Об этом сообщил бывший заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса. Специалист уверен, что пока что членство Киева в военном альянсе находится в долгосрочной перспективе, так как стране следует попросить коллег продемонстрировать поддержку.

Это бы показало готовность союзников напрямую поучаствовать в обеспечении обороноспособности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Александр Вершбоу, экс-заместитель генсекретаря НАТО

Дипломат рассказал проекте строительства военно-учебного центра на территории Украины. Этот объект станет местом постоянной дислокации американских сил или группы союзников Вашингтона по альянсу. Вершбоу предложил Киеву также создать совместный военно-морской центр, который могли бы использовать все западные государства.

Кедми: в США могут принять решение о роспуске НАТО после слов Путина.

Фото: Pixabay.com

Теги: александр вершбоу, военные базы, нато, одесса, сша
Категории: Тема дня, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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