На Украине увидели призыв Зеленского готовиться к партизанской войне

Украинское издание проанализировало новую национальную стратегию военной безопасности страны

Президент Украины Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне, сообщает издание "Страна", проанализировав новую национальную стратегию военной безопасности.

Новый указ, утвержденный президентом Украины, предполагает членство страны в НАТО, а также прекращение временной "оккупации" части территории страны. В документе говорится, что Россия является "военным противником" Украины.

По мнению издания, словосочетание в новом указе "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, а "территориальная оборона" - 34 раза. Это означает, что военные действия предполагается вести всеми имеющимися средствами, а не только профессиональной армией, резюмирует издание "Страна".

Ранее в Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР.

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