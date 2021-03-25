Эксперт объяснил, что из-за ситуации с "Мотор Сич" Украина потеряет иностранных инвесторов.

В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР. Об этом в эфире канала "Первый казацкий" сообщил специалист по вопросам экономики Всеволод Степанюк. Запись эфира размещена на YouTube-платформе. Гость программы прокомментировал национализацию предприятия "Мотор Сич". Он считает, что своими действиями Украина показала всему миру, что инвестировать в страну невозможно, так как государство без юридических причин способно отобрать собственность.

Китай – это самый крупный торговый партнер Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой – это будет просто катастрофа. Всеволод Степанюк, украинский эксперт

Напомним, что 24 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич". Это предприятие является одним из крупнейших производителей авиационных двигателей и газотурбинных установок. В конце января текущего года Киев ввел санкции против инвесторов из Китая, которые в 2016 году выкупили 56 процентов завода. В конце марта суд по предложению СБУ вынес решение о конфискации 100 процентов имущества производства и акций ПАО "Мотор Сич" для дальнейшей передачи их агентству АРМА.

Видео: Youtube/Перший Козацький