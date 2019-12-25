Об этом рассказали представители СБУ.

Суд в Киеве арестовал имущество и 100% акций предприятия "Мотор Сич". Об этом местным журналистам рассказали представители пресс-службы Службы безопасности со ссылкой на представителей Шевченковского районного суда столицы Украины.

По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО" Мотор Сич. пресс-служба СБУ

В ведомстве напомнили, что имущество "Мотор Сич" будет передано управлению Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных коррупционным путем. Сейчас СБУ занимается досудебными расследованиями по делу "Мотор Сич". Подозреваются нарушения по статьям 14, 15, 111, 113 УК Украины и признакам преступлений по статьям 209, 212, 233 и 364 УК Украины. Специалисты проверяют законность приватизации объекта.

На Украине решили вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность.

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