На Украине решили вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил вернуть авиастроительное предприятие "Мотор Сич" в государственную собственность. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. Его слова приводит "РИА Новости".
Данилов отметил, что предприятие вернут законным и конституционным способом в ближайшее время. По его словам, те люди, которые вкладывали в него, получат компенсацию.
Отметимт, что "Мотор Сич" является одним из ведущих предприятий в мире по выпуску авиадвигателей и газотурбинных установок. Его продукция используется на самолетах и вертолетах более чем в 100 странах мира.
Ранее Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом".
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