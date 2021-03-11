На Украине решили вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность

Предприятие вернут законным и конституционным способом в ближайшее время.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил вернуть авиастроительное предприятие "Мотор Сич" в государственную собственность. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. Его слова приводит "РИА Новости".

Данилов отметил, что предприятие вернут законным и конституционным способом в ближайшее время. По его словам, те люди, которые вкладывали в него, получат компенсацию.

Отметимт, что "Мотор Сич" является одним из ведущих предприятий в мире по выпуску авиадвигателей и газотурбинных установок. Его продукция используется на самолетах и вертолетах более чем в 100 странах мира.

Ранее Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом".

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